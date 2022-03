Europark-Erweiterung: Volksanwalt ortet Bauverbot

Die nun veröffentlichte, sogenannte schriftliche „Missstandsfeststellung“ von Volksanwalt Werner Amon hat es in sich. Er sieht in der immer noch nicht vom Land erlassenen Standortverordnung – die für die Erweiterung nötig ist – ein de facto Bauverbot. Das Ganze sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Eigentumsgrundrecht– Spar hat bereits 2020 die Erlassung angeregt.