Der Nachwuchs steht heuer im Mittelpunkt

„Den Bewerb an sich habe ich bereits 2018 gewonnen. Aufgeregt bin ich deshalb am kommenden Samstag nicht mehr“, erzählt Zech. Wohin es beruflich für den eigentlich schon alten Hasen im Geschäft einmal gehen soll? „Ich will auf alle Fälle Komponist werden“, stellt er fest. An seinem nächsten Orchesterwerk schreibt er jedenfalls schon fleißig.