Mit Bale und Ramsey: Der Wales-Kader gegen den ÖFB

Trotz mangelnder Spielpraxis sind Gareth Bale und Aaron Ramsey wie erwartet in den walisischen Fußball-Nationalteamkader für das WM-Play-off-Semifinale gegen Österreich nominiert worden. Beide Profis brachten es in den vergangenen Monaten auf Klub-Ebene nur auf wenige Einsätze, dennoch sind sie für Coach Robert Page für die Partie am 24. März in Cardiff unverzichtbar. „Große Spieler liefern in großen Spielen ab, und das haben sie in der Vergangenheit getan“, sagte Page.