Schweizer wollen Schwimm-WM boykottieren

Der Schweizer Schwimm-Verband will die Weltmeisterschaften in Budapest (18. Juni bis 3. Juli) boykottieren, sollten russische oder belarussische Sportler tatsächlich teilnehmen dürfen. Eine Beschickung sei nicht angebracht, wenn Athleten aus den beiden Ländern unter ihrer Nationalität oder auch unter neutraler Flagge eine Starterlaubnis erhalten würden, teilte Swiss Aquatics am Dienstag mit.