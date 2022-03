U21-Team für wichtiges EM-Quali-Doppel gut besetzt

U21-Coach Werner Gregoritsch kann in der Fortsetzung der WM-Qualifikation in Österreichs Team auf sein Stammpersonal setzen. Mit Patrick Wimmer, Alexander Prass und David Affengruber kehren für die Duelle am 25. März in Varazdin mit Kroatien und am 29. März (jeweils 18 Uhr) in Ried mit Norwegen Stützen zurück, dazu stehen u.a. die nicht für das A-Team gegen Wales nominierten Junior Adamu und Yusuf Demir im am Dienstag präsentierten ÖFB-Aufgebot.