Immer noch fehlt der Plan für Ukrainer

Das Land Salzburg will sich darauf vorbereiten, 5000 ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Zurzeit kommt der Großteil der Geflüchteten noch in Wien an. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird der Bund den Bundesländern jedoch eine gewisse Anzahl von Menschen zuweisen. Wie viele Flüchtlinge schon in Salzburg angekommen sind, kann das Land nicht abschätzen. So gäbe es viele, die bei Freunden oder Verwandten untergekommen wären und sich noch nicht haben registrieren lassen, hieß es dazu.