Wirbel um Masken-Verordnung in Einkaufszentren

Das heißt etwa: Am Weg zum Bekleidungsgeschäft gilt Maskenpflicht, im Shop nicht. Wer nachher zu einem Café will, muss bis dorthin Maske tragen, im Lokal aber nicht – selbst wenn man am Gang sitzt. „Den Kunden ist das schwer zu erklären, der Ärger ist groß“, weiß Anita Bräunlich, Center Managerin des St. Pöltner Einkaufszentrums Traisenpark in Niederösterreich.