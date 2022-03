„Schwarze Schafe“ gingen Finanzpolizei ins Netz

Fleißig im Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping ist die Finanzpolizei. In ganz Österreich fanden heuer bereits mehrere Schwerpunktaktionen in verschiedenen Branchen statt. Saisonbedingt lag der Fokus der Kontrollen im Februar auf Schischulen, Schilehrerinnen und Schilehrern sowie Schihütten im Raum Tirol und Vorarlberg. In Summe wurden dabei 30 Betriebe sowie 229 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer kontrolliert. Neben den Beschäftigungsverhältnissen erfolgten auch entsprechende Kontrollen der Registrierkassen.