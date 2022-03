Was macht eigentlich Doc Brown?

Hollywoodstar mit Schwäche für Österreich

Als ausgeflippter, aber genialer Wissenschafter Doc Brown in der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie wurde er an der Seite von Michael J. Fox (Marty McFly) weltberühmt. Sein Filmdebüt gab er allerdings bereits 1975 in „Einer flog über das Kuckucksnest“ mit Hollywood-Größe Jack Nicholson und drehte bis heute mehr als 200 Filme, die aber alle nicht an den Ruhm seiner Paraderolle anknüpfen konnten.