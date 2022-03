Steigende Spritpreise: Steigen Sie auf Elektro um?

Der Krieg in der Ukraine treibt die Spritpreise immer weiter in die Höhe. War bis vor Kurzem ein „pro-Liter-Preis“ über 2 Euro noch undenkbar, hoffen die meisten mittlerweile, dass der Preis unter 3 Euro bleibt. In Wien sind wir mittlerweile bei manchen Tankstellen schon bei Preisen über 2.50 Pro Liter Diesel angekommen. Vermutlich werden die Preise in nicht absehbarer Zeit wieder sinken, jedoch lassen einen die Zahlen nachdenken, und Alternativen auskundschaften. Bei knapp zwei Fünftel aller neu zugelassenen Autos handelte es sich 2021 um ein Hybrid oder Elektro Auto. Haben Sie schon überlegt, auf ein E-Auto zu wechseln? Finden Sie das eine gute Alternative? Diskutieren Sie mit anderen Usern über dieses Thema in den Kommentaren!