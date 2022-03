Benzin sparen mit Mobilitäts-App und Autofasten

Auch Schüler können mitmachen

Autofasten ist eine Gelegenheit, auszuprobieren, wie der Alltag ohne Auto funktioniert. Aufgerufen dazu sind auch Schüler. „Damit wollen wir schon bei den Jungen einen Bewusstseinsprozess einleiten“, sagt Markus Gerhartinger, Umweltbeauftragter der Diözese Wien. Für jeden Tag, an dem der Schulweg zu Fuß, mit dem Rad, dem Skateboard, aber ohne Schulbus und Elterntaxi zurückgelegt wird, gibt es ein Blatt für den Mitmachbaum in der Schule. In OÖ kann man zusätzlich zum bundesweiten Gewinnspiel mit einem kreativen Foto oder Video zum Thema „umweltfreundlich unterwegs“ einen qualitätvollen Fahrradständer gewinnen.