UEFA eröffnet Verfahren gegen PSG-Boss Al-Khelaifi

Es ist ein delikates Thema, bekleidet der 48-jährige Al-Khelaifi im europäischen und weltweiten Fußball doch wichtige Posten. Seit 2019 ist er Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees sowie Vorsitzender der Clubvereinigung ECA. Der Katarer mischt zudem im Organisationskomitee der in diesem Jahr anstehenden WM mit. Auch in der Kabine soll es hoch her gegangen sein. Berichten zufolge soll es dort einen Disput zwischen Neymar und Donnarumma gegeben haben. Beide wiesen das am Donnerstag zurück.