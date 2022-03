Ab 15 Uhr LIVE: Riesentorlauf der Damen in Aare

Neben dem vierten Olympiarang von Truppe in Yanqing stachen in diesem Winter im Weltcup aus rot-weiß-roter Sicht die Plätze vier zum Auftakt in Sölden und sechs zuletzt in Lenzerheide von Liensberger hervor, sowie sieben und acht von Siebenhofer, Truppe und Brunner waren jeweils einmal Neunte.