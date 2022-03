Liensberger: Rennen nach nur 16 Sekunden zu Ende

Erinnerung an Debütsieg

Morgen gibt’s die nächste Chance! An der Stätte ihres ersten Weltcupsieges will Liensberger beim Slalom (10.30 und 13.45/live im sportkrone.at-Ticker) an den Silbermedaillenerfolg bei Olympia anschließen. Für sie geht es noch um einen Platz in den Top-3 der Disziplinwertung, die Olympiasiegerin Petra Vlhova bereits für sich entschieden hat. Die Slowakin führt uneinholbar vor Mikaela Shiffrin, Liensberger hat als Fünfte 49 Zähler Rückstand auf Platz drei.