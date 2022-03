Corona-positiv! Hütter fehlt Gladbach gegen Hertha

Borussia Mönchengladbach muss im Ligaspiel am Samstag gegen Hertha BSC auf Trainer Adi Hütter verzichten. Der Vorarlberger hat sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben. Das teilte der deutschen Bundesligist am Mittwoch mit. Hütter wird am Samstag und bereits am Donnerstag bei der Pressekonferenz von seinem langjährigen Co-Trainer Christian Peintinger vertreten.