Österreich startet mit drei Debütanten in WM-Quali

Österreichs Handball-Teamchef Ales Pajovic hat seinen Kader für die Phase 1 der WM-Qualifikation notgedrungen verjüngen müssen. Für die Spiele gegen Estland am 17. März (19.00 Uhr) in Bregenz und am 20. März (18.40) in Tallinn fallen Lukas Hutecek, Janko Bozovic, Maximilian und Alexander Hermann, Florian Kaiper und Boris Zivkovic aus. Michael Miskovez (Schwaz), Moritz Mittendorfer und Constantin Möstl (beide Westwien) stehen vor ihrem Debüt.