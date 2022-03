Sturms Schicker: „Da müssen wir nachschärfen“

Sorgen bereiten Schicker die einfachen Gegentore aktuell nicht. „Ich glaube, dass das eine normale Entwicklung ist, die wir als Verein gerade durchmachen. Wir haben mehr Ballbesitz, müssen mehr fürs Spiel machen als im letzten Jahr. Der Gegner lauert auf unsere Ballverluste, und wir stellen uns dabei nicht immer gut an. Wir geben zu viele Räume her und auch das Zweikampfverhalten ist nicht immer gut.“ Die Grazer hatten es auch mit effizienten Gegnern zu tun, wie der Statistik-Wert „xGa“ zeigt. Dieser gibt die erwarteten Gegentore auf Basis historischer Daten an, und liegt für Sturm bei 25,2. Tatsächlich haben die Steirer bisher 32 Tore kassiert. Bei keinem anderen Ligateam ist diese Differenz ins Negative so krass.