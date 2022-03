Unfruchtbarkeit wird für mehr Männer zum Problem

„Die Samenqualität der Männer dürfte in den vergangenen Jahren stetig schlechter geworden zu sein, wahrscheinlich auch, weil Umweltgifte immer mehr zunehmen“, erläuterte Urologe OA Dr. Walter Costamoling, Andrologische Ambulanz des Ordensklinikum Linz (OÖ) am Apotheker Kongress in Schladming (Stmk.). „Weitere Ursachen sind Hitze, Pestizide, Lösungsmittel, aber auch Rauchen und Alkohol. Manchmal kann ein Wechsel des Arbeitsplatzes sinnvoll sein oder eine Änderung des Lebensstils.“ Vergangene Infektionen wie Mumps oder Erkrankungen des Urogenitaltrakts, z.B. Chlamydien vermögen ebenso Ursachen zu sein. Nach einer Covid-Infektion zeigen sich ebenfalls Veränderungen der Samenqualität. Diese bilden sich aber wieder zurück.