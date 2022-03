Bayern „müssen und wollen“ in CL weiterkommen!

Müller rekapitulierte das Hinspiel, in dem Salzburg durch Junior Adamu früh (21.) in Führung gegangen und Kingsley Coman erst im Finish (90.) ausgeglichen hatte, mit Respekt. „Im Hinspiel hat man gesehen, was Salzburg in Kombination mit dem Publikum kann. Sie können jeder Mannschaft wehtun. Wir waren verwundbar an diesem Abend“, stellte der Stürmer klar, strich aber nicht zuletzt die eigene Leistung gerade nach Seitenwechsel hervor. „Der Spielverlauf ist nicht besonders glücklich gewesen. In der zweiten Hälfte waren wir enorm am Drücker. Ich nehme eher diese Dominanz, das Bespielen der Salzburger in den letzten 40, 50 Minuten mit.“