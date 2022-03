Frau Job „besorgt“: „Wollte Ablauf beschleunigen“

Der AMS-Mitarbeiter in leitender Funktion arrangierte für die Gattin schon im Vorfeld ein Bewerbungsgespräch, obwohl die Zuweisung zum „Traumjob“ erst später durchgeführt wurde. Und auch ohne Befund, der ihr eine Einschränkung bestätigen sollte, wurde eine Kombilohnbeihilfe genehmigt. Job und Förderung wären der Frau wohl gar nicht zugestanden. „Er war Vorgesetzter, und wir haben alles befolgt, was er gesagt hat“, so AMS-Angestellte.