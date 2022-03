Wohnen am Neusiedler See

Die Villen liegen inmitten der landschaftlich einzigartigen Seezone von Neusiedl am See, eingebettet in den unter Naturschutz stehenden Schilfgürtel. Insgesamt werden 12 exklusive Einheiten zwischen 58 m² und 162 m² errichtet. Diese sind meistens so konzipiert, dass es neben der seeseitigen Terrasse einen privaten Hof gibt. Jede Wohneinheit verfügt einen ungestörten Blick auf den See, eine ausgeklügelte Raumaufteilung sowie großzügige Freiflächen mit eigenem Bootsanlegeplatz. Stellplätze am Grundstück sind ebenso vorgesehen.