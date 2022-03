Andrej Schewtschenko bittet unter Tränen um Hilfe

Der ehemalige ukrainische Stürmerstar und Fußball-Teamchef Andrej Schewtschenko hat am Sonntag in Tränen einen Appell im italienischen Fernsehen für Hilfe zugunsten seiner Landleute gerichtet. „Öffnet eure Herzen für die Menschen und für mein Volk, für die Kinder und die alten Menschen, die eure Hilfe so dringend brauchen“, so Schewtschenko in der RAI-Talkshow „Che tempo che fa“.