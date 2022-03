Heeresbudget: Ein altes Versprechen kehrt zurück

Kaum ein Wahlversprechen wurde in der jüngeren Vergangenheit so oft vergessen wie jenes, ein Prozent der Wirtschaftsleistung in das Heer zu pumpen. Jetzt, im Angesicht des Ukraine-Krieges, verkündete Kanzler Karl Nehammer, genau das tun zu wollen. An wem dies zuvor scheiterte und was die Grünen davon halten.