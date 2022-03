Ab 11 Uhr LIVE: Super G der Herren in Kvitfjell

Auf einen Weltcup-Sieg im Super-G warten die ÖSV-Männer in diesem Winter noch, Odermatt gewann in Beaver Creek und Wengen, Kilde war im zweiten Rennen in Beaver Creek sowie in Gröden und Bormio erfolgreich. Mayer war zweimal Zweiter und einmal Dritter, Kriechmayr zweimal Dritter und Raphael Haaser als Zweiter einmal auf dem Podest. Den letzten ÖSV-Sieg in dieser Disziplin landete Kriechmayr im Februar 2021 in Garmisch-Partenkirchen. Neben Mayer, Kriechmayr und Haaser sind derzeit auch noch Max Franz und Daniel Danklmaier für das Weltcupfinale qualifiziert.