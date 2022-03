Russische Besatzung: Steirerin (100) erinnert sich

Viktoria Löffler erinnert sich: „Wir haben uns gefürchtet, als wir gehört haben, dass sie schon in Feldbach sind.“ Die ganze Familie sei zu einem Großbauern in der Nähe geflüchtet, „weil wir gehofft haben, dass es da auch in großer Not etwas zu essen gibt. Und dass man gemeinsam sicherer ist.“ Die Gräuelgeschichten hatten natürlich auch sie, die gerade einmal in den Zwanzigern war, erreicht.