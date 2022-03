Novak startet in Seoul gegen Nam in den Davis Cup

Novak gab sich selbstbewusst. „Ich habe in den letzten Jahren bewiesen, dass ich im Davis Cup immer sehr, sehr gute Leistungen bringe. Daran will ich einfach anschließen“, sagte der 28-Jährige. Nam bezeichnete er als soliden Hardcourt-Spieler. Es gelte aber, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. „Wenn ich meine Leistung bringe, bin ich sicher Favorit.“ Rodionov merkte an, dass er sich richtig auf Kwon eingestimmt habe. „Ich habe auf jeden Fall ein Spiel, das sehr unangenehm ist, und mit dem ich ihm wehtun kann, denke ich. Ich habe auch natürlich das Zeug dazu, um ihn zu schlagen.“