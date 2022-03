Ukrainer in Graz: „Die Leute sitzen in der Falle“

Lachen auf den Lippen, Angst in den Augen

Inzwischen kann der Wahlgrazer nur hoffen und spenden, solange das Geld dort noch ankommt und Wichtigstes zu kriegen ist. Und an die Familie denken. Gestern früh ist ein Foto gekommen, lächelnd blicken die Schwägerin und ihre Tochter in die Kamera. „Aber man muss nur in ihre Augen schauen und weiß, was da los ist.“ Perfide und sadistisch sei der Angriffsplan: „Zunächst hatte es geheißen, Zivilisten würden verschont; daher sind viele gar nicht geflohen. Und jetzt, wo sogar Schulen und Kindergärten bombardiert werden, sind die Ausfahrtsstraßen von Tschernihiv vermint! Die Leute sitzen in der Falle, kommen nicht raus, während die Bomben rundum fallen.“ „Red noch ein bisschen mit mir - dann höre ich die Explosionen nicht“, sagte sein Bruder jüngst zu Oleh. Es bricht einem das Herz."