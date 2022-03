1. Abfahrts-Training: Hemetsberger Bester des ÖSV

An diesem Wochenende geht der alpine Ski-Weltcup der Männer mit einem reinen Speed-Programm in Kvitfjell weiter. Im ersten Training für die beiden Abfahrten am Freitag und Samstag fuhr der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle die Bestzeit. Zwei Zehntelsekunden dahinter landete der norwegische Lokalmatador Aleksander Aamodt Kilde, der auch Führender im Abfahrtsweltcup ist. Bester Österreicher am Mittwoch war Daniel Hemetsberger als Sechster.