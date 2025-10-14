Unerklärliche Phänomene werden erneut untersucht

Unheimliches soll in den Gemäuern des Schlosses Porcia vor sich gehen – schon mehrmals waren Geisterjäger im Schloss, um der Ursache des Spukens auf den Grund zu gehen. Der Erzählung nach soll es der Geist der Gräfin Salamanca sein, der nicht zur Ruhe kommt. „Wer das Schloss Porcia bei Nacht erlebt, spürt die besondere Atmosphäre. Ich selbst habe dort schon unerklärliche Dinge erlebt“, berichtet Bürgermeister Gerhard Köfer.