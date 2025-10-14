Unerklärliche Phänomene werden erneut untersucht

Im Schloss Porcia soll es nicht mit rechten Dingen zugehen. Die paranormalen Aktivitäten sollen Anfang November unter die Lupe genommen werden.
Unheimliches soll in den Gemäuern des Schlosses Porcia vor sich gehen – schon mehrmals waren Geisterjäger im Schloss, um der Ursache des Spukens auf den Grund zu gehen. Der Erzählung nach soll es der Geist der Gräfin Salamanca sein, der nicht zur Ruhe kommt. „Wer das Schloss Porcia bei Nacht erlebt, spürt die besondere Atmosphäre. Ich selbst habe dort schon unerklärliche Dinge erlebt“, berichtet Bürgermeister Gerhard Köfer.
Knarrende Dielen, Stimmen aus leeren Räumen, Kettengerassel oder ein Puppenwagen, der sich scheinbar selbst bewegt – all diese Vorkommnisse wurden bereits in der Vergangenheit wiederholt dokumentiert.
„Grenzwanderer“ untersuchen unerklärliche Phänomene
Die private Interessensgemeinschaft „Grenzwanderer“ unter der Leitung von Michael Amlacher will das Spittaler Schloss am 1. November ganz genau untersuchen. Die Gruppe „Grenzwanderer“ befasst sich mit Jenseitsforschung und der Dokumentation unerklärlicher Phänomene.
„Ich bin dankbar und stolz, dass wir mit einem eingespielten Team das historische Schloss Porcia untersuchen dürfen. Wir arbeiten mit technischer Messtechnik, fertigen Ton- und Videoaufnahmen an und ich werte die Stimmenphänomene persönlich aus und schneide die Videos selbst. Die Ergebnisse veröffentlicht Amlacher auf der Videoplattform youtube (www.youtube.com/@diegrenzwanderer)
Kommentare
