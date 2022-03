Mit Spezialkamera 1200 Leitungsschäden aufgedeckt

So weit soll es laut Fernwärmeexperte Guido Wiedenegger künftig erst gar nicht kommen. 1200 Schwerpunkte, also mögliche Schwachstellen, wurden durch die Nachtaufnahmen identifiziert. Nun werden die unzähligen Fotos von einer IT-Firma zusammengesetzt und an die Wiener Netze übermittelt. Im Frühling und Sommer, wenn nicht so viel Betriebsamkeit im System herrscht, können die Reparaturarbeiten beginnen.