Deutscher Trainer tritt bei russischem Klub zurück

Der Deutsche Markus Gisdol ist nicht mehr Trainer beim russischen Fußballklub Lokomotive Moskau. Wie der Hauptstadtklub am Dienstag mitteilte, trenne man sich von dem 52-Jährigen. Die Begründung für seinen Rücktritt nach nur viereinhalb Monaten lieferte Gisdol selbst. „Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet“, sagte er der „Bild“.