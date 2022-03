Verletzt! Cornelia Hütter verpasst Lenzerheide

Cornelia Hütter kam am Sonntag in der zweiten Abfahrt von Crans Montana (SUI) beim Zielsprung schwer zu Sturz. Die Speed-Spezialistin wurde danach zur medizinischen Abklärung nach Graz gebracht. Die Untersuchungen ergaben eine leichte Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma sowie eine Läsion des rechten Seitenbandes. Die Steirerin kann am heutigen Dienstag zwar die Klinik wieder verlassen, muss aber vorerst eine Pause einlegen und wird den Super-G in Lenzerheide auslassen.