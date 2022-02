Krieg bringt Steiermark 250 Millionen Euro Verlust

Leid, Schmerz, Verluste - all das bringt der Krieg in der Ukraine für die Menschen. Aber auch der Rest Europas bekommt die Auswirkungen zu spüren. 250 Millionen Euro an Wertschöpfung könnten alleine für die Steiermark verloren gehen. Das Land hat indes eine Hotline für Kriegsflüchtlinge eingerichtet.