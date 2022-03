Sturm auf Schalke-Sondertrikot legte Web-Shop lahm

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatten die Königsblauen beim Gastspiel in Karlsruhe am Samstag (1:1) auf das Logo von Gazprom auf ihren Trikots verzichtet. Anstelle dessen zierte der Schriftzug „Schalke 04“ die Brust der Kicker. Das Sondertrikot wurde in limitierter Stückzahl im Online-Shop des Klubs verkauft - offenbar mit vollem Erfolg.