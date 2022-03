Das sind die schönsten Neuheiten in Graz

Das Neubauprojekt im Grünen liegt südwestlich der Grazer Innenstadt und man erreicht in kurzer Zeit das Stadtzentrum. Die Wohnungen verfügen über eine Wohnfläche zwischen 55 und 308 m² und können nach Wünschen der Käufer eingerichtet werden. Alle Appartements liegen in der Energieklasse A. In unmittelbarer Nähe befinden sich Schulen und Geschäfte für den alltäglichen Gebrauch sowie Ärzte. So lassen sich die täglichen Wege einfach und problemlos zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen.