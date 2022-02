Bub (12) auf Straße von Auto erfasst - verletzt

Nicht genug achtsam war am Sonntag um 20.25 Uhr ein 60-jähriger Pkw-Lenker auf der Breitenfurter Straße in Wien-Meidling: Der Mann fuhr mit seinem Auto Richtung stadteinwärts, als er in der Rechtskurve einer Kreuzung einen zwölfjährigen Buben erfasste, der mit seinem 41-jährigen Vater die Straße überqueren wollte. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt.