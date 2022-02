„Armselig!“ Ex-Kicker knöpft sich Abramowitsch vor

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch, dem eine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nachgesagt wird, hat am Samstag die Verwaltung an die Treuhänder der wohltätigen Stiftung von Chelsea abgegeben. Dennoch hagelt es Kritik. Denn einige Stimmen bezweifeln, dass es sich hier um eine ehrliche Aktion handelt. „Wir brauchen schon mehr als das. Nach all den Verwüstungen, die wir in den letzten Tagen in der Ukraine gesehen haben, einfach mit einer Erklärung herauszukommen und zu sagen, dass man es einer Wohltätigkeitsorganisation übergibt, finde ich armselig“, schimpft Ex-Manchester City-Spieler Micah Richards.