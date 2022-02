„Europäer hatten Luxus, in einer Blase zu leben“

Für Heinisch ist klar: „Die Europäer waren blauäugig“, die Amerikaner hingegen „eher abgebrühter“. Im Talk mit Katia Wagner betont er, dass US-Präsident Joe Biden bereits vor über einem Jahr Putin schon „als Killer bezeichnet hat“. Laut dem Politologen haben in Europa viele stattdessen weggesehen, sich in ihrer eigenen Blase bewegt und so etwas wie „einen klassischen Landkrieg“ nicht für möglich gehalten, denn: „Die Europäische Union gefällt sich in der Rolle der zivilen Supermacht!“