Ab 17 Uhr LIVE: SK Sturm Graz gegen TSV Hartberg

Im dritten Fußball-Bundesliga-Spiel dieses Jahres will Sturm Graz endlich den ersten Sieg einfahren. Nach Unentschieden gegen WSG Tirol und Rapid soll es für den Tabellendritten nun am Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Hartberg klappen. Die Oststeirer haben seit der Vorwoche keine realistische Chance mehr auf die Meistergruppe, hoffen aber auf ein ähnliches Husarenstück wie am 3. Oktober des Vorjahres, als ein 3:2-Heimsieg gegen die „Blackies“ gelang. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.