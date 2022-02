Ab 17 Uhr LIVE: Austria Klagenfurt gegen SV Ried

Die Erinnerung an das jüngste Duell ist noch lebhaft: Im Cup-Viertelfinale setzte sich Ried vor drei Wochen zu Hause 2:0 durch. „Klagenfurt wird das Cupspiel gegen uns genau analysiert haben. Man hat schon in den letzten Spielen gesehen, dass sie das eine oder andere verändert haben“, sagte Trainer Robert Ibertsberger darauf angesprochen. „Im Cup sind wir nicht ans Level vom Herbst herangekommen, auch wenn die zweite Hälfte toll war“, merkte Pacult an. „Vielleicht hat Ried ein bisschen das Cup-Semifinale am Mittwoch im Hinterkopf.“