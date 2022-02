Taiwan könnte Russland den Chip-Nachschub kappen

Taiwan mit seiner global gefragten Halbleiter-Industrie schließt sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine an. „Wir verurteilen einen solchen Akt der Invasion auf das Schärfste und werden gemeinsam mit den demokratischen Ländern Sanktionen verhängen“, kündigte Ministerpräsident Su Tseng-chang in Taipeh an.