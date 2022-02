Grüll: Falsch gemacht, was man falsch machen kann

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Trainer): „Die Enttäuschung ist riesig. Wir haben uns viel mehr vorgenommen, haben die erste Halbzeit aber komplett verschlafen. Wenn du solche Tore bekommst, hast du im Achtelfinale nichts verloren. In der zweiten Halbzeit war es besser. Aber von der Frische und der Aggressivität her, war es zu wenig. Unsere Personalsituation macht es nicht einfacher. Wir haben wenig Möglichkeiten, zu rotieren. Dann kommt so etwas raus. Die letzten zwei Spiele waren schwer okay, heute haben wir nicht gezeigt, was wir können. Unterm Strich war das zu wenig. Das wissen die Jungs auch.“