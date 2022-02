130.000 Euro an Sozialleistungen erschlichen

Eine Anzeige brachte die Ermittlungen ins Laufen, seit Juli 2021 sind Grazer Kriminalisten der Kriminaldienstgruppe Sozialleistungsbetrug an den Machenschaften eines 61-jährigen Kroaten dran. Was die Ermittlungen zutage förderten, ist haarsträubend: Seit 2012 bezog der kroatische Staatsbürger durch Vortäuschung eines Hauptwohnsitzes in Österreich unrechtmäßig etwa 130.000 Euro an Sozialleistungen!