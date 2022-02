„Nahtod-Erfahrung“: Die besten Sager unserer Asse

„Ich habe echt Nahtod-Erfahrungen gehabt. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so verausgabt, aber das war es wert, jetzt habe ich das Edelmetall. Das war das härteste Rennen meines Lebens.“ Lukas Greiderer belohnte sich mit der Bronze-Medaille in der Nordischen Kombination.