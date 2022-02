LinkBuds: Sony bringt Drahtlos-Stöpsel mit Loch

Das offene Ring-Design der LinkBuds soll es Nutzern ermöglichen, die Sounds aus ihrer Umgebung jederzeit wahrzunehmen, ohne dass das Hörerlebnis beeinträchtigt wird. Die neu entwickelte, ringförmige Treibereinheit hat dafür in der Mitte der Membran eine Öffnung, damit die Nutzer Geräusche aus der Umgebung klar und deutlich hören können. Sich mit Freunden zu unterhalten und dabei den Lieblingssongs zu lauschen, sei somit kein Problem, so Sony in einer Mitteilung.