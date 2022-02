Positiver Corona-Test beschert Graf Weltcup-Debüt

Gar nicht erst am Start waren die beiden Vorarlberger Mathias Graf und Fredi Berthold - Graf wurde am Dienstag positiv auf Corona getestet, Berthold am Mittwoch. „Keine Ahnung, wo ich mich infiziert habe“, sagt Fredi. „Nach dem Europacup in Grasgehren letztes Wochenende hatte ich nur noch zu meiner Freundin Kontakt - und die ist negativ.“