Stadlober hat im Medaillenkampf nichts mitzureden

Langläuferin Teresa Stadlober hat am Sonntag im letzten Rennen ihrer erfolgreichen Olympischen Winterspiele in Peking die Top Ten knapp verpasst. Die 29-Jährige kam in Zhangjiakou über 30 km Skating mit Massenstart als Elfte ins Ziel, ihr Rückstand auf die souveräne Siegerin Therese Johaug betrug 3:42,5 Min. Für die Norwegerin war es in ihrem angekündigt letzten Olympia-Rennen ihr drittes Gold bei diesen Spielen. Sie gewann vor Jessie Diggins (USA) und Kerttu Niskanen (FIN).