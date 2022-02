Als Falco noch im Burgenland den Ton angab

Als Kind verbrachte der spätere Popstar als Johann „Hansi“ Hölzel viel Zeit in Bad Tatzmannsdorf, dem Heimatort seiner Mutter Maria. „Hansi wohnte viele Sommer bei seiner geliebten Oma Cäcilia in deren Wohnung im sogenannten Großen Kastell“, schreibt Andrea Glatzer unter dem Titel „Falco im Heanznland“. Zu lesen ist die humorvolle Recherche im Buch „Pannonische Streifzüge“, gemeinsam kreiert mit Autorin Ingrid Schramm zum 100-Jahre-Jubiläum des Burgenlandes. „Hans Hölzel war einerseits in Bad Tatzmannsdorf verwurzelt. Andererseits kamen sein Vater und sein Onkel aus dem Waldviertel, alles in allem ein spannender Mix“, merkt Glatzer mit einem Augenzwinkern an.