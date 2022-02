Wegbegleiter nahmen Abschied von Gerhard Roth

Im Juni wäre er 80 Jahre alt geworden, aber die Krankheit verwehrte Gerhard Roth dieses Jubiläum: Er starb am 8. Februar in Graz. Nun wurde der steirische Autor, Essayist und Romancier in der Pfarrkriche St. Ulrich im Greith verabschiedet - seiner Wahlheimat, die er in den 70er-Jahren entdeckt, erkundet und lieben gelernt hat.