Fan-Rückkehr: Ein ganzes Leben für den Fußball

„Vorher war ich überall mit Sturm, in Manchester, in Rom, in Griechenland.“ Kostete alles viel Geld. „Ja, aber das ist halt mein Hobby. Andere machen was anderes. Ich hab Sturm!“ Was Prochaska auch stolz herzeigt. In Graz lud er früher oft in seinen „Keller“. Obwohl „Andachtsraum“ besser passen würde: Alles ist zugepflastert mit Sturm-Utensilien und Dressen. Relikte, Heiligtümer für Fans, so richtig wertvoll. Selbst die Legenden saßen oft staunend drin. „Der Mario Haas etwa, mit ihm bin ich ja in die Schule gegangen.“